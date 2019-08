Sneek- Van maaisel naar meststof! Eerder postte de gemeente SWF dat ze bij het maaien van bermen bewust stukken laten staan. “Maar, als we dan toch maaien, waarom proberen we dan niet het maaisel te hergebruiken? Samen met onze maaiaannemer en het bedrijf Feedtuber l the next generation bagging machines doen we een proef: we persen het maaisel in een grote zak en laten het flink broeien. En voilà, over drie maanden hebben we een prachtige grondverbeteraar om te gebruiken in het openbaar groen en parken”, lezen we op de fb-pagina van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Bron: fb-pagina gemeente swf