Succes voor kapster Anita Feenstra

Sneek- Kapster Anita Feenstra en team van TopHairfashion is de uitdaging aangegaan en heeft deelgenomen aan de Goldwell Color Zoom Challenge. Hierbij creëren zij een beeld wat binnen de huidige Remix collectie zou passen. “We zijn door een nationaal jurypanel beoordeeld en zijn hierbij 7e geworden. Wij zijn trots op het eindresultaat!

Anita wist de 7e plaats binnen te slepen voor een van de grootste kappersprijzen ter wereld; Goldwell Colorzoom Challenge 2019.”

Het jury rapport was zeer lovend over de Trend interpretatie als wel de Technische uitvoering. Helaas kregen Anita c.s. net niet genoeg punten voor de totale look om in de top 3 te belanden. Wel liet de jury weten dat de top 10 dit jaar heel dicht bij elkaar lag, dus het scheelde niet veel! Het is al de derde keer dat Anita in de top 10 genomineerd is.

Haar: Anita Feenstra van TopHairfashion

Model: Tineke Greidanus, stagiaire TopHairfashion

Kleding: Anita samen met Ankie de Jager, stof Galerie de Ganzerik.

Visagist: Darien Touma make-up artist

Fotografie: Petra Holland.