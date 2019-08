Actief Werkt! aan het Werkfestival Sneek: “Wij willen bijdragen in de behoefte aan gekwalificeerd personeel voor de lokale ondernemers”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Ook Actief Werkt! stelt de deuren open voor een kijkje achter de schermen. Actief Werkt! heeft meerdere vestigingen in Friesland en vanuit deze locaties worden flexkrachten aan werk en inkomen geholpen. Hun zogeheten flexcollega’s zijn doeners, mensen met een opleiding tot en met MBO-plusniveau en worden ingezet bij opdrachtgevers in de productie, logistiek, agri, food en services. Verbinding is daarom belangrijk voor Actief Werkt! “Wij willen graag de verbinding zoeken tussen werkzoekenden en opdrachtgevers. Wij willen hiermee bovendien bijdragen in de behoefte aan gekwalificeerd personeel voor de mooie bedrijven die onze regio rijk is”, aldus Tjitske Postma, sales intercedent.

“Het creëren van nog beter contact binnen dit collectief is essentieel om deze verbinding te kunnen maken. Inwoners, werkzoekenden en werkgevers uit Sneek komen tegelijkertijd samen.” Bovendien past het Werkfestival goed bij de kernwaarden van Actief Werkt! “Onze kernwaarden zijn persoonlijk, dichtbij en doen. Dit uit zich in de samenwerking met de lokale ondernemers, maar ook in onze manier van werken. Wij doen bijvoorbeeld niks online, maar komen echt langs. Daardoor kunnen wij een passende match maken vanuit de vraag en aanbod op de huidige arbeidsmarkt. We zijn actief en dit laten we graag zien.”

Wat het mooiste aan dit vak is? Tjitske: “De uitdaging om je gedrevenheid te tonen, waar nodig van koers veranderen en dat je alles mag en kan proberen. Eigenlijk zijn wij een soort onderneming binnen een organisatie.”

Heeft ook u interesse in deelname met uw bedrijf aan het Werkfestival in Sneek? Kijk dan op www.werkfestivalsneek.nl voor meer informatie en aanmelden.