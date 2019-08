Pastiel aan het Werkfestival Sneek: “Wij geloven dat er voor iedereen een plek is op de huidige arbeidsmarkt”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Pastiel is één van de deelnemers aan het Werkfestival. Pastiel begeleidt en ontwikkelt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzaam en regulier betaald werk vanuit de Participatiewet. “Wij geloven dat er voor iedereen een plek is op de huidige arbeidsmarkt. Jong of oud, ongeschoold of hooggeschoold, met en zonder arbeidsbeperking. Wij kennen de werkgevers en kandidaten uit de regio goed, zo kunnen wij middels het Werkfestival een geschikte match maken”, aldus Jan Feenstra, manager arbeidsmarkt projecten.

Het doel van Pastiel is om potentiële werknemers en werkgevers aan elkaar te verbinden. “Daarnaast willen we hen informeren over de kansen en mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt. Juist het Werkfestival geeft mensen de kans om live met verschillende branches kennis te maken en hen een gevoel te geven bij nieuwe of nog onbekende branches. Wat doet een lasser of zetter? Wat houdt het vak van horeca of schoonmaak in?” Ook wil Pastiel in gesprek met ondernemers of er op een andere manier vacatures ingevuld kunnen worden. “Bijvoorbeeld door meer te denken in rollen, dan in huidige en aanwezige functies.”

Pastiel is onder meer werkzaam in de gemeente Súdwest Fryslân. Afgelopen jaar zijn 70% van de kandidaten aan een baan geholpen, 80% daarvan is na een jaar nog steeds aan het werk en 90% daarvan na twee jaar ook nog steeds. Jan: “Wij willen op het Werkfestival graag laten zien wat wij voor werknemers en werkgevers kunnen betekenen.” Het mooiste aan dit vak vindt Jan het verbinden. “Zowel het verbinden van werkgever en kandidaat, maar ook werkgevers aan elkaar verbinden door samen projecten op te starten voor potentiële werknemers.”

Heeft ook u interesse in deelname met uw bedrijf aan het Werkfestival in Sneek? Kijk dan op www.werkfestivalsneek.nl voor meer informatie en aanmelden.