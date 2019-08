Duinstra Makelaars opent nieuwe vestiging in Sneek

Sneek- Per 9 augustus opent de best beoordeelde makelaar van Friesland de deuren van een nieuw kantoor aan de 2e Oosterkade.

Al sinds de oprichting is Duinstra Makelaars een groot succes. De oprichters: vader en zoon, Theo en Remco Duinstra, werken aan de hand van drie pijlers: klantenservice, ijzersterke marketing en optimale woningpresentatie. De aanpak valt in de smaak en zorgt ervoor dat het kantoor in korte tijd aanzienlijk groeit in Noord-Oost Friesland.

Het plan om voet aan de grond te zetten in Sneek, naast de vestigingen in Gytsjerk en Leeuwarden, is begonnen bij Giorgio Melis. In 2018 nam Melis het stokje over van Theo Duinstra en sindsdien zet hij, samen met Remco Duinstra, het bedrijf voort. Hoewel Melis een geboren en getogen Sneker is, is de vestiging in Sneek een strategische keuze die past bij de ambitie om nog veel groter te worden in Friesland. Tegelijk met de opening verandert de naam: het team gaat verder onder de naam Duinstra Melis Makelaars.