Unieke 3D geprinte sloep van gerecycled kunststof uit Friesland

Sneek- Tijdens de 84e Sneekweek vindt een wereldprimeur plaats in de vorm van de duurzame SLO3P: een 3D geprinte elektrische sloep van gerecycled kunststof uit Friesland. Nog nooit eerder is er een sloep van deze omvang uit gerecycled kunststof gemaakt. 10XL, een start-up gespecialiseerd in groot formaat 3D printen met gerecyclede kunststof, is de bedenker en uitvoerder van de duurzame 3D sloep.

Wereldprimeur

“Met onze SLO3P doorbreken we het traditionele lineaire bouwproces in de scheepsbouw. Een wereldprimeur in deze vorm en omvang. We werken volledig circulair: na gebruik nemen we de sloep weer in, shredderen we het materiaal en printen we er weer een nieuw product mee. De SLO3P is bovendien geproduceerd met Friese grondstoffen. Het kunststof is ingezameld door Omrin en verwerkt door Morssinkhof in hun nieuwe productielocatie te Heerenveen”, aldus Gerbert Smits, oprichter en directeur van 10XL. De SLO3P heeft een lengte van 6 meter, is volledig uit één stuk geprint en wordt elektrisch aangedreven door een elektrische installatie verzorgd door De Stille Boot uit Heeg. Uniek is dat er gebruik gemaakt wordt van ‘cradle to cradle‘ materialen; 100% herbruikbare materialen in tegenstelling tot de traditionele materialen uit de jachtbouw, zoals epoxy en polyester.

Duurzame ontwikkelingen in Friesland

Met de presentatie van de SLO3P in Sneek neemt 10XL een voorschot op de toekomstige productielocatie in Friesland. Gerbert Smits: “Tijdens de Sneekweek willen we iedereen een kans bieden om met deze unieke duurzame sloep mee te varen. Voor de serieproductie van deze SLO3P zijn we op zoek naar verdere uitbreiding en kijken we nadrukkelijk naar Friesland. Een belangrijke reden om hier naar Friesland te komen, is het Nationaal Testcentrum Circulair Plastic (NTCP) dat momenteel in Heerenveen wordt verwezenlijkt. Voor 10XL is de nabijheid van dit testcentrum essentieel. Kennis is onmisbaar. De duurzame ontwikkelingen in Friesland bewijzen dat. We willen alles weten over het ontstaan, het gebruik en de recycling van plastic voor scheepsbouw. Daarvoor moet je gewoon in Friesland zijn. Er is een breed netwerk van toeleveranciers, kenniscentra, designers en naval architects waar we direct bij kunnen aanhaken.”

Samenwerking in circulariteit

De provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en afvalbedrijf Omrin zijn positief over het initiatief van 10XL om van gerecycled kunststof uit Fries huishoudelijk afval een nieuw product te maken in de vorm van deze 3D geprinte elektrische sloep. Een goed voor beeld van innovatie en samenwerking in circulariteit met daarbij ook het Nationaal Testcentrum Circulair Plastic (NTCP) vanuit Heerenveen en De Stille Boot uit Heeg.

“Fryslân gaat voor circulair, voor een toekomst zonder afval”, zegt gedeputeerde Sander de Rouwe. “Mooi dat de volgende SLO3P geprint wordt met plastic afval uit onze provincie.” Fryslân heeft als ambitie om in 2025 in de top-3 van meest circulaire regio’s te staan. “Als overheid kunnen we dat niet alleen, dat doen we samen met ondernemers en het onderwijs”, zegt De Rouwe. “Deze sloep is een mooi voorbeeld waarbij afval geen afval is, maar juist een grondstof.”

“Dat een bedrijf uit Dordrecht juist hier een innovatief product lanceert geeft aan hoe de Sneekweek bekend staat”, zegt Erik Faber, wethouder duurzaamheid in Súdwest-Fryslân. “Sneek, Sneekweek en watersport zijn een drie-eenheid.” Hij wijst er op dat de maritieme sector in zijn gemeente al volop inzet op innovatie en duurzaamheid. “Dan is het goed om te zien dat 10XL een partner heeft gevonden in de firma De Stille Boot, gevestigd in Heeg, voor het leveren van de elektrische aandrijving van de SLO3P.”

“Omrin streeft als afval- en grondstoffen specialist actief naar een circulaire economie”, vertelt algemeen directeur John Vernooij van Omrin. “Daarom doen we graag mee aan de Sneekweek en deze 3D sloep. Omrin verzamelt het afval van evenementen en huishoudens in de regio. Dat doen we met fossielvrije voertuigen, die rijden op groengas geproduceerd uit afval. Wij halen vervolgens in Heerenveen bruikbare grondstoffen uit het afval. Bijvoorbeeld het kunststof dat wij nascheiden uit het restafval. Daar kunnen weer mooie nieuwe producten van gemaakt worden, zoals deze sloep. Zodoende verduurzamen we evenementen, zoals de Sneekweek, en verwerken we het huishoudelijk afval ook op een duurzame manier. Samen zorgen we zo voor een mooie en schone wereld!”