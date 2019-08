KM Yachtbuilders toont drie jachten op de HISWA

Makkum- Tijdens de aankomende Hiswa te Water hebben bezoekers de kans om niet minder dan drie KMY jachten te bezichtigen. Tegenover de jachten heeft de werf ook een paviljoen tentje op de kade welke gericht is op onderhoud & refits. De jachten en het tentje zijn de vinden op ligplaats B-34. Zoals de meeste mensen wellicht weten is de Bestevaer-lijn een samenwerking tussen KMY en Dykstra Naval Architects. Elk schip door hen ontworpen en door KMY gebouwd gaat te water als Bestevaer.

TYPE Bestevaer 45 PURE

NAAM Lene

ONTWERP Dykstra Naval Architects

JAAR 2019

LOA 14,25 meter

LWL 12,64 meter

BREEDTE 4,05 meter

DISPL. 13 tonnes

DIEPGANG 1,30 – 2,90 meter

TUIGAGE Cutter

MATERIAAL Aluminium

De Bestevaer 45 LENE is de jongste en de kleinste uit de Bestevaer familie. Ze werd aan het begin van de zomer opgeleverd aan haar Duitse eigenaar. De schipper zal het jacht naar koude gebieden meenemen, met als ultieme doel het doorvaren van de Northwest Passage.

TYPE Bestevaer 49

NAAM Katharos

ONTWERP Dykstra Naval Architects

JAAR 2009

LOA 14,69 meter

LWL 13,72 meter

BREEDTE 4,40 meter

DISPL. 17 tonnes

DIEPGANG 2,10 meter

TUIGAGE Cutter

MATERIAAL Aluminium

PRIJS: EUR 795.000 incl BTW

De Bestevaer 49 Katharis is te koop! Ze heeft een modern en licht interieur. Deze eigenaar vaart regelt single handed, vaak naar koude gebieden zoals Spitsbergen en de Noorse fjorden.

TYPE Custom built motoryacht

NAAM River Tender

ONTWERP Harry Miesbauer

JAAR 2019

LOA 11,15 meter

BREEDTE 3,65 meter

DIEPGANG 0,70 meter

MATERIAAL Aluminium

Deze custom ontworpen en gebouwde River Tender werd begin juli te water gelaten. Zoals u kunt zien is er geen verf aan boord gebruikt, zelfs geen antifouling. Het jacht zal elke avond uit het water gehaald worden. Om de gewenste 40kn snelheid te halen heeft ze 2x 440hp Yanmar motoren in combinatie met jet thrusters van Hamilton. De cabine is ‘zwevend’ gemaakt omdat de eigenaar een eis van minimale geluidsniveaus van 67dB in de cabine tijdens het vol gas varen. Er zijn alleen vier comfortabele stuurstoelen en een stuurstation binnen. Geen toilet, geen keuken en geen zithoek. Het jacht zal voornamelijk gebruikt worden als transport middel op een rivier in Uruguay, om de familie heen en weer te varen naar de plek waar ze die dag heen willen. Custom built to the max!