Hoekstra Transport aan het Werkfestival Sneek: “Naast fulltimers zijn juist deeltijdchauffeurs van harte welkom bij ons”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Uiteraard doet Hoekstra Transport ook mee. Immers, het is hun bedrijfslocatie die in het laatste weekend van september volop in het teken van het Werkfestival staat. Het Sneker familiebedrijf Hoekstra BV bestaat intussen al 90 jaar en is in al die jaren uitgegroeid tot specialist in transport van niet-standaard producten; goederen die afwijkend van vorm of grootte, of juist heel breekbaar zijn. “Het is fijn dat mensen weten wat je doet binnen het bedrijf. Het Werkfestival biedt de mogelijkheid om je onder de aandacht te brengen aan een brede doelgroep, wel of niet werkzoekende. Daarnaast is het voor ons een goede gelegenheid om alles weer even goed op te ruimen om ons goed te presenteren! “, aldus directrice Christien Lycklama à Nijeholt. Bovendien is Hoekstra voortdurend op zoek naar professionele chauffeurs die en mensen die wagens willen laden en lossen. “Hoekstra groeit sterk. Door de snelle opkomst van webshops wordt de vraag naar leveringen van kwetsbare en grote goederen naar particuliere adressen steeds groter.”

Steeds meer chauffeurs van Hoekstra combineren hun werk met andere activiteiten. Naast fulltimers zijn ook deeltijdchauffeurs van harte welkom bij Hoekstra. “Zo hebben wij bijvoorbeeld financieel adviseurs die twee dagen in de week “lekker even willen rijden”, maar er werken ook zzp’ers en agrariërs een aantal dagen in de week.” Als chauffeur bij Hoekstra heb je de vrijheid om de werkdagen zelf in te delen. “De transportsector heeft misschien voor sommige mensen nog het imago dat de chauffeurs en truckers een week van huis zijn, echter is het juist een sector waar je heel flexibel kunt worden ingepland.”

Wat het mooiste aan dit vak is? Christien: “Dat is toch wel het verbinden en motiveren van mensen om een uitstekende logistieke dienst te verlenen met als gevolg: tevreden klanten! Ik hoop dan ook van harte dat ik dit vak nog lang mag uitoefenen, want ik geniet er nog alle dagen van.”

Heeft ook u interesse in deelname met uw bedrijf aan het Werkfestival in Sneek? Kijk dan op www.werkfestivalsneek.nl voor meer informatie en aanmelden.