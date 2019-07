Sijperda Verhuur aan het Werkfestival Sneek: “Het geeft ons een goed gevoel wanneer de klant tevreden aan het werk gaat met ons materieel”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Ook Sijperda Verhuur doet mee aan het Werkfestival Sneek. “Wij willen geïnteresseerden kennis laten maken met Sijperda en hen de mogelijkheid bieden om een kijkje achter de schermen te nemen. Daarnaast willen wij met onze deelname Sijperda onder de aandacht brengen als zijnde een aantrekkelijke werkgever en te laten zien welke loopbaanmogelijkheden wij te bieden hebben”, aldus HRM-adviseur Jannie Profijt-van Wijk.

Vanuit de verschillende vestigingen in het Noorden, waaronder uiteraard Sneek, zorgt Sijperda voor de verhuur van materieel in de bouw, industrie en evenementen aan met name aannemersbedrijven, industriële bedrijven, gemeenten, woningstichtingen, installatiebedrijven, schildersbedrijven en hoveniersbedrijven. Ook particulieren die willen klussen, zijn van harte welkom bij Sijperda!

De ambitie van Sijperda is om in contact te komen met potentiële collega’s. “Deze dag dient niet alleen voor de openstaande vacatures, maar ook in de toekomst kan het tot resultaat leiden. Door juist aan dit evenement deel te nemen, kunnen geïnteresseerden op een laagdrempelige manier bij ons bedrijf binnen kijken.” Wat is de meerwaarde om hieraan deel te nemen? Jannie: “Er doen veel bedrijven mee uit Sneek, daar wil je als bedrijf bij zijn! Daarnaast willen we gezamenlijk Sneek onder de aandacht brengen als plaats waar het niet alleen fijn wonen is, maar ook fijn werken.”

Persoonlijk contact vindt Sijperda belangrijk. Niet alleen met de klanten, maar ook met collega´s. “Door de korte lijnen binnen onze organisatie en het transport dat wij zelf regelen, kunnen we snel handelen en inspelen op de vraag van de klant. Dit doen we samen met ons team van fijne, enthousiaste en gedreven collega’s. Het geeft ons dan ook een goed gevoel wanneer de klant tevreden aan het werk gaat met of gebruik maakt van ons materieel.”

Heeft ook u interesse in deelname met uw bedrijf aan het Werkfestival in Sneek? Kijk dan op www.werkfestivalsneek.nl voor meer informatie en aanmelden.