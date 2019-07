Snakeware software automatiseert én verrijkt alle content en campagnes

Amsterdam/Sneek-Uitgeverij De Persgroep is aan de slag gegaan met splinternieuwe software die voor elke individuele bezoeker automatisch passende content en aanbiedingen creëert. De cloudbased oplossing komt uit de koker van Snakeware uit Sneek, de digital-specialist die onlangs benoemd werd tot één van de meest innovatieve bedrijven van Nederland en zowel een gouden als zilveren Dutch Interactive Award op zijn naam schreef.

Het systeem van De Persgroep is uniek omdat de software automatisch passende content en aanbiedingen genereert op basis van een snelle match met big data. “We hebben onze visie in 2017 met Snakeware gedeeld. In 2018 is het platform in het grootste geheim in Sneek gebouwd en na vele testen hebben we het via www.krant.nl recent in gebruik genomen en daarmee hebben we een enorme stap voorwaarts gezet met betrekking tot onze ambities rond echte data driven 1-op-1 marketing”, zegt Maurice Arnold Business Manager Web Sales & Development bij De Persgroep.

Snakeware heeft ervoor gekozen om market automation, artificial intelligence en machine learning te combineren voor het best mogelijke marketingresultaat. “De markt van uitgeverijen verandert razendsnel”, zegt Ate van der Meer, CCO van Snakeware. “Dankzij deze oplossing is De Persgroep nu beter uitgerust dan ooit om daarop in te spelen.”

Slimme algoritmen

Het systeem heeft de naam MADAM meegekregen, ‘Market Automation Digital Asset Manager’. Ruim een jaar heeft een team van developers in Sneek gewerkt aan de oplossing, die zowel werkt op Microsoft Azure als op Amazon Web Services, gebruik maakt van allerlei API’s en in staat is razendsnel dynamische content pagina’s te serveren. Het programma is gekoppeld aan diverse databronnen van De Persgroep, waardoor het continu wordt gevoed met realtime data uit alle voor De Persgroep relevante bronnen. Marketeers van de uitgeverij zetten de grote lijnen van de campagne uit en maken zelf de frontends op basis van de nieuwste frameworks. Door de MADAM APi aan te spreken en slimme algoritmen toe te passen worden aan bezoekers echt relevante en persoonlijke aanbiedingen voorgeschoteld.

Johan Nieuwenhuis, CTO en oprichter van Snakeware, spreekt van een ‘uitdagende en innovatieve’ opdracht. “De software die wij hebben gerealiseerd, automatiseert én verrijkt alle content en campagnes. Dit stelt marketeers in staat om te werken aan werkelijke 1-op-1 marketingcampagnes, op basis van actuele interesses van bezoekers. Ook kunnen zij de campagnes voortdurend optimaliseren, waarbij de inzichten versnellen. Het systeem wordt daarmee steeds efficiënter.”

Naast efficiëntie heeft Snakeware bijzondere aandacht besteed aan een gebruiksvriendelijke interface en handige tools, zoals een geavanceerde zoekfunctie binnen de campagne-omgeving.

Over Snakeware

Sinds 1995 schrijft Snakeware het digitale DNA van opdrachtgevers. Een sterk Digital DNA zorgt voor verbinding en resulteert in grotere merkbekendheid, meer omzet en hogere klantentrouw tegen lagere kosten. Snakeware laat data, content, commercie en interactie op elk device samensmelten tot één toekomstbestendige oplossing, met borging van privacy, security en continuous delivery. Meer informatie op www.snakeware.nl.

Over De Persgroep Nederland

De Persgroep Nederland is een toonaangevende uitgever op het gebied van nieuws, opinie, cultuur, inspiratie en ontspanning; een moderne, professionele uitgever met passie voor media, zowel print als online, voor lezers, website bezoekers en adverteerders. De Persgroep Nederland heeft een groot aantal interessante online en offline merken in haar portfolio waaronder Het Parool, AD, de Volkskrant, Tweakers.net, Nationalevacaturebank.nl, Qmusic, en Autotrack.nl. Zie www.persgroep.nl.

Foto: archief