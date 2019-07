Ruiter Machinefabriek aan het Werkfestival Sneek: “Ondanks dat wij al heel lang bestaan, gaan we mee met de tijd”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Ook Ruiter Machinefabriek doet mee aan het Werkfestival Sneek. 145 jaar geleden zag het Sneker bedrijf het daglicht. Eerste generatie Ruiter werkte al met ijzer en is ooit begonnen als hoefsmid. Zijn opvolger moderniseerde het ambacht tot wagenbouwer en vandaag de dag, zes generaties verder, levert het allround projecten vanaf het eerste ontwerp tot aan bouwen, bewerken en onderhoud van machines. “Het juiste personeel is hierbij een belangrijke schakel, zowel op technisch vlak als kantoor. In al die jaren hebben we al veel mensen zien komen en gaan. We investeren daarom veel tijd in het enthousiasmeren en opleiden van mensen, en jongeren in het bijzonder, voor de techniek. Wij vinden het Werkfestival hiervoor een prima initiatief!”, aldus eigenaren en directeuren Erik Ruiter en George Hoogma.

Door de jaren heen is de core business veranderd. Nog steeds heeft Ruiter Machinefabriek te maken met het ambacht, maar heeft hedendaags ook te maken met de technische kennis en technologische ontwikkelingen. “Naast het frezen, boren, lassen, en slijpen, oftewel het werken met de handen, is er nu een mooie mix van de mensen op de vloer en kantoormedewerkers. Het zijn allemaal vakmensen met liefde voor het vak. Dit willen we graag overbrengen op onze volgende generatie.” Daarnaast werkt Ruiter, naast metaal, steeds meer en vaker met kunststof. “Ondanks dat wij al heel lang bestaan, gaan we zeker met onze tijd mee. Door alle veranderingen op technisch vlak, blijft ons bedrijf ontwikkelen. Iedere dag zijn we bezig met innoveren wat, voor onze medewerkers een geweldige motivatie is om te klanten te verassen!”

Erik en George hopen dan ook op veel gasten, jong tot oud, die geïnteresseerd zijn in hun bedrijf en de technische sector. “Zij die als partner, familielid, toekomstig werknemer, stagiaire of oud gediende van de Ruiter Machinefabriek zijn van harte welkom om een kijkje in de keuken van ons bedrijf te nemen!”

Heeft ook u interesse in deelname met uw bedrijf aan het Werkfestival in Sneek? Kijk dan op www.werkfestivalsneek.nl voor meer informatie en aanmelden.