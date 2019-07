Eerste paal nieuwbouw GEJE Truck Hydraulics

Joure- Ruim 15 jaar timmert GEJE Truck Hydraulics behoorlijk aan de weg. Het bedrijf, van de Sneker eigenaar Gert-Jan Zuidema, is toonaangevend in hydraulische systemen en onderdelen voor vrachtwagens en lichte bedrijfswagens.

Vanmorgen werd de eerste paal geslagen op het industrieterrein van Joure, waar het bedrijf binnenkort naar toe gaat. De onderneming, met zeven mensen in vaste dienst, is nu nog gevestigd in Heerenveen. Omdat het huidige pand te klein wordt is besloten om naar Joure te verhuizen.

Niet alleen de kinderen van Zuidema hadden de eer om de eerste paal te heien. Het laatste stukje van de paal werd door klant van het eerste uur, Sipke Visser van Rinsma Scania uit Berlikum, de grond in geslagen. Daarmee loste Gert-Jan Zuidema een belofte in, die hij ooit aan Visser gedaan had: “Als ik ooit weer nieuwe laat bouwen, mag jij de eerste paal heien!” Vanmorgen was het dus zover.

Op de eerste foto, links eigenaar Gert-Jan Zuidema met zijn drie kinderen en klant van het eerste uur Sipke Visser.

Foto’s Henk van der Veer