Sneker bouwbedrijven samen verder

Sneek- Twee bouwbedrijven in Sneek zitten nu samen onder één dak. Bouwbedrijf De Vries, gevestigd aan de Zeilmakersstraat heeft Van Asperen Bouw overgenomen. Beide bedrijven zijn gevestigd op industrieterrein de Hemmen in Sneek. Na een paar ongevallen en operaties moest Arnold van Asperen zijn carrière als timmerman-aannemer beëindigen. Om die reden is hij op zoek gegaan naar samenwerking met een collega-ondernemer. Dat is goed gelukt: Pieter de Vries van Bouwbedrijf De Vries kwam in contact met Van Asperen. Beide bedrijven zijn gevestigd op industrieterrein De Hemmen in Sneek.

Allround bouwbedrijf

Van Asperen Bouw wordt nu onderdeel van dit bedrijf. Bij De Vries werken twaalf mensen. Een heel compleet allround bouwbedrijf, en al meer dan 50 jaar een bekend gezicht in Sneek en wijde omgeving. Bouwbedrijf de Vries is bouwgarant-aannemer en is actief in nieuwbouw, verbouw, renovatie en restauratie. Van Asperen voegt zich daar met vijf man bij.

Adviserende rol

Klanten van Van Asperen kunnen op dezelfde vertrouwde wijze bediend blijven worden, zoals ze gewend waren. Van Asperen gaat in zijn nieuwe rol een uitvoerende en adviserende rol op zich nemen en zich bezighouden met klantcontact en projectbegeleiding. De Vries heeft de algehele leiding van het bedrijf en zorgt er, samen met de collega’s op kantoor voor, dat de projecten goed voorbereid en begeleid worden. Bouwbedrijf Van Asperen verhuist naar het pand van Bouwbedrijf De Vries aan de Zeilmakersstraat 13. Zijn eigen pand aan de Zadelmakersstraat is inmiddels verkocht.

Voor alle betrokkenen (aannemers, personeel, klanten) wordt dit ervaren als een win-win-situatie. Met de extra capaciteit en expertise kunnen ze samen grotere projecten aan. In deze drukke tijden voor de bouwsector is dat een prettige bijkomstigheid.