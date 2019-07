ProRail test met proeftuin of Lankhorst dwarsliggers duurzamer en stiller kunnen

Sneek-Kan ons spoor nog duurzamer? En kan het stiller? Momenteel worden in het spoor voornamelijk nog betonnen dwarsliggers toegepast. Beton heeft echter geen goede CO 2 footprint en is niet de beste optie als het gaat om geluidsreductie. ProRail test vier nieuwe soorten dwarsliggers in een proeftuin gedurende 2 jaar, op een stuk spoor tussen Zwolle en Heino waar gewoon treinen rijden. Hieronder ook de uitgespaarde versie van de KLP® Hybride Dwarsligger van Lankhorst uit 100% gerecycled kunststof versterkt met staal. Naast CO 2 reductie en duurzame materialen, zet ProRail ook in op het reduceren van geluid en trillingen als duurzaamheidsaspect. Dinsdag 9 juli jl. reed de eerste trein eroverheen.

Het stuk spoor tussen Zwolle en Heino was aan onderhoud toe. Dat is nu gecombineerd met een proef. De oude bielzen van hout zijn verwijderd uit het spoorbed. Die werden vroeger behandeld met creosootolie, maar dit is inmiddels verboden omdat dit een giftige stof is. Het nadeel hiervan is dat hout nu veel sneller vergaat.

De dwarsliggers zijn gekozen na een zorgvuldige selectie en voldoen aan de veiligheidscriteria. Er zijn diverse dwarsliggers van kunststof opgenomen in de test, maar ook een van beton waarin geen cement is gebruikt. Ze worden twee jaar intensief geïnspecteerd en er wordt o.a. gemeten hoeveel geluid en trillingen ze voortbrengen. Op termijn wil ProRail sensoren op de dwarsliggers plaatsen om nog veel meer gegevens te verzamelen. Lankhorst heeft zelf al sensoren geplaatst op de KLP® Hybride Dwarsliggers om nadere analyses te kunnen doen. De deelnemende leveranciers hebben hun dwarsliggers kosteloos geleverd voor de proeftuin van ProRail, die verder wordt gefinancierd door een subsidieregeling van de Rijksoverheid. Het uiteindelijke doel van de proeftuin is om duurzame dwarsliggers te hebben die door de aannemers als alternatief voor de standaard betonnen dwarsligger toegepast kunnen worden in het Nederlandse spoor.