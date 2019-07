Schuilt in jou een échte bouwer? Kom naar het Friso Familie Festival!

Sneek- Altijd al een kijkje willen nemen achter de schermen bij Friso Bouwgroep? Dat kan! Op zaterdag 14 september opent Friso Bouwgroep haar ‘Festivaltterein’ aan de Houkepoort en de Timmerfabriek in Sneek. Schuilt er een ‘echte bouwer’ in jou en ben je op zoek naar een baan in de bouw? Of ben je benieuwd wat onze bouwgroep allemaal doet en wil je de fijne kneepjes van het vak leren? Een ding is zeker, op het Friso Familie Festival houden we de vakantiesfeer nog even vast en proef je de sfeer van een echt bouwbedrijf.

Ontdek de bouwwereld

De bouw is volop in ontwikkeling en daarom op zoek naar talenten. Werken in de bouw is ontzettend veelzijdig. Van Woonadviseur tot BIM-specialist en van Restauratiespecialist tot Tendermanager. Voor elk opleidingsniveau is er een passende functie. Digitalisering, duurzaamheid en vakwerk; daar draait het om in de bouw. Tijdens het Friso Festival kun je bij het ‘Werfloket’’ informatie krijgen over opleidingen en werken in de bouw. Niet alleen als je werk zoekt, maar ook wanneer je je aan het oriënteren bent op een (vervolg)opleiding staan de Friso-vakmannen voor je klaar. Zij vertellen graag over hun vak en weten ook welke mogelijkheden er voor jou zijn. Ervaar hoe het is om een echte kraan te besturen, bouw mee aan het ‘Frisodorp’ of ontdek de virtuele bouwwereld van de toekomst.

Niet alleen voor werkzoekenden of scholieren, maar voor iedereen die benieuwd is hoe het er bij een echt bouwbedrijf aan toe gaat staan de deuren open. Naast een boordevol programma met demonstraties en activiteiten voor jong en oud, is er ook een ‘Houkesloot-Tour’ door onze Timmerfabriek, u wordt met een pendelbus gehaald en gebracht.

Meer informatie?

Wil je meer weten over het verduurzamen van je woning, op de hoogte gebracht worden van digitale ontwikkelingen of gewoon een beeld van Friso krijgen, bezoek dan ons festival op 14 september. Het Friso Festival wordt gehouden op het hoofdkantoor van Friso aan de Pieter Zeemanstraat 9 in Sneek en bij Timmerfabriek Houkesloot Tingietersstraat 8 in Sneek. Tussen beide locaties rijden pendelbussen. Het begint om 11.00 uur en duurt tot 15.00 uur.

Ga voor meer informatie over het festival naar www.frisobouwgroep.nl/festival