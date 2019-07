WANTED aan het Werkfestival Sneek: “Onze opdrachtgevers staan te popelen. Het werk is er, nu alleen de mensen nog!”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Zo doet ook WANTED mee aan het Werkfestival. WANTED is een uitzendorganisatie gespecialiseerd in de bouw- en technieksector. Met zo’n 700 vakmensen in dienst volbrengt WANTED projecten in de Olie en Gas, Scheepsbouw, Constructie, Bouw en Industrie. Wat ooit begon als familiebedrijf, is het vandaag de dag uitgegroeid tot een internationaal opererend bedrijf. “De groei in werk is op dit moment enorm en hier moeten we gebruik van maken. Daarom is het Werkfestival een mooie kans om ons te presenten en potentiële medewerkers te ontmoeten”, aldus Sarino Görs, accountmanager bij WANTED.



Het doel van WANTED om mee te doen aan het Werkfestival is om mensen te binden aan het bedrijf en hen aan het werk te helpen bij een van hun opdrachtgevers. “Onze opdrachtgevers staan te popelen om nieuwe mensen te ontmoeten. Het werk is er, nu alleen de mensen nog.”

Wat de meerwaarde van het Werkfestival is? Sarino: “Door hieraan deel te nemen, ga je verder dan het standaard telefoontje en kun je elkaar gelijk de handen schudden. Bovendien kunnen wij op deze manier een kijkje in de keuken van ons bedrijf geven.”



Open communicatie en binding met de werknemers staan bij WANTED hoog in het vaandel. “Wij houden het graag persoonlijk. Een mens blijft voor ons een mens en is geen nummer”. Het mooiste aan dit vak vindt Sarino de ontmoetingen met de vele verschillende soorten mensen. “Geen mens is hetzelfde en daardoor is ook geen dag hetzelfde!”

Heeft ook u interesse in deelname met uw bedrijf aan het Werkfestival in Sneek? Kijk dan op www.werkfestivalsneek.nl voor meer informatie en aanmelden.