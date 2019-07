Van der Valk Hotel Sneek aan het Werkfestival: “Het aanbieden van ‘horeca op maat’ is het mooiste aan dit vak”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Van der Valk Hotel Sneek doet ook mag zich ook aan het rijtje van deelnemers aan het Werkfestival voegen. Naast dat het een hotel is met 114 kamers, is er de mogelijkheid om in het a la carte restaurant en bar/brasserie te eten en te drinken, maar er kan ook gebruik worden gemaakt van de negen conferentieruimtes. “Iedereen in de omgeving van Sneek is bekend met Hotel Sneek, echter weet lang niet iedereen hoe het is om voor en bij Hotel Sneek te werken. We willen met de deelname aan het Werkfestival daarom onze betrokkenheid in de regio laten zien en mensen uitdagen om bij ons aan de slag te gaan”, aldus restaurant manager Jorrit Borgman.

“Alleen maar hard werken en altijd aan het werk zijn wanneer anderen vrij zijn, is vaak het beeld wat mensen hebben van het werken in de horeca. Dat vind ik een eenzijdige kijk op dit fantastische vak. De horeca biedt juist veel voordelen. Het ontmoeten van mensen, horizon verbreden, kennis opdoen over wijn en spijs en jezelf presenteren, zijn nog maar enkele voorbeelden van voordelen. Ook bieden wij de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Hiervoor kan je bij ons cursussen en een e-learning programma volgen.

Met name wil Hotel Sneek deze dag een helder beeld scheppen van wat zij doen en waar zij goed in zijn. “Ook laten we graag zien wat het zo leuk maakt om onderdeel uit te maken van deze grote familie!”

Wat het mooiste aan het vak is? Jorrit: “Het aanbieden van horeca op maat. Of het nu een feestje is, een zakelijke meeting of het afscheid van een dierbare: iedereen is welkom en niemand wordt uitgesloten. In iedere situatie probeer je datgene te bieden waar behoefte aan is en als dat lukt, geeft dat een fantastisch gevoel. Het is een dankbaar beroep!”

Heeft ook u interesse in deelname met uw bedrijf aan het Werkfestival in Sneek? Kijk dan op www.werkfestivalsneek.nl voor meer informatie en aanmelden.