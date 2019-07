WeFabric aan het Werkfestival Sneek: “Met workshops geven wij een uniek kijkje in de keuken van web- en marketing”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

WeFabric doet ook mee aan het Werkfestival in Sneek. Het 14-koppige team, bestaande uit marketing- en communicatiemedewerkers, webdevelopers, videomaker, grafisch vormgevers en moraalridder Manly, zijn altijd op zoek naar ambitieuze en enthousiaste werknemers. Daarnaast willen zij graag werkzoekenden en studenten enthousiasmeren om voor dit vak te kiezen. Daarom openen zij hun deuren om door middel van kleine workshops en trainingen een uniek kijkje in de keuken van web & marketing te geven.



“Wij zijn met name op zoek naar developers. Programmeren is door de jaren heen breder en ingewikkelder geworden en je moet met steeds meer ontwikkelingen rekening houden. Niet alleen technisch, maar ook qua gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid”, aldus eigenaar en developer Leo Flapper.

WeFabric ontzorgt met hun jong en dynamisch team bedrijven in hun web- en marketingactiviteiten. Zij ontwikkelen en optimaliseren websites van bedrijven en zorgen voor een consistente inzet van onder andere social media, e-mailmarketing en blogs. Leo: “Het mooiste aan het vak is het vertalen van de abstracte wereld van web- en marketing naar concrete communicatiemiddelen.”

Waarom het voor WeFabric een meerwaarde is om mee te doen aan het Werkfestival? “Naast dat we een Sneeker bedrijf zijn, is het juist de diversiteit aan bedrijven die het ondernemen in Sneek zo succesvol maakt! Een web-en marketingbureau kan hierbij, naar mijn mening, niet ontbreken!”

Heeft ook u interesse in deelname met uw bedrijf aan het Werkfestival in Sneek? Kijk dan op www.werkfestivalsneek.nl voor meer informatie en aanmelden.