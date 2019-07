Nynke Rijpkema mede-eigenaar van Feebe Boarding Equipment

Arum- Na enkele jaren actief te zijn geweest in haar functie van Manager Finance & Sales, is Nynke Rijpkema vrijdag 28 juni officieel mede-eigenaar geworden van Feebe. Haar officiële functieomschrijving is nu Commercieel Directeur. Nynke: “Het mede-eigenaarschap en de nieuwe functie is een uitdagende nieuwe stap in mijn loopbaan. Ik was altijd al verantwoordelijk voor de marketing, sales en financiën, maar nu ik mede-eigenaar ben geworden is daar wel een extra dimensie aan toegevoegd. Ik ben vooral trots op het groeiende team van Feebe en de gedeelde passie voor onze producten. Voor zo’n team verantwoordelijk zijn geeft een heel fijn gevoel.”

Oprichter en eigenaar Philippus Feenstra beaamt de passie van het team. “Toen ik in 2008 startte had ik een bepaalde richting voor ogen. Nu negen jaar later staat er een prachtig bedrijf met medewerkers waar ik enorm trots op ben. Met Nynke als mede-eigenaar is een solide basis neergelegd voor een toekomst waarin we die richting nog meer gestalte kunnen geven. Nieuwe producten ontwikkelen, bestaande producten nog meer optimaliseren en onze globale service nog meer uitbreiden. Feebe Boarding Equipment is er helemaal klaar voor!”

Foto: Nynke Rijpkema en Philippus Feenstra na de overdracht van de aandelen