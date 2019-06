Houkesloot Toelevering bekroont met BIM Award 2019

Sneek- In de afgelopen weken werd er volop gestemd op de ruim 80 ingezonden BIM projecten voor de jaarlijkse BIM Awards. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen voor Houkesloot Toelevering uit Sneek. In de categorie ‘Kleinschalige projecten’ is Houkesloot Toelevering benoemd tot winnaar met het nieuwbouwproject ‘Posterijen in Voorhout’. De BIM Awards worden dit najaar uitgereikt tijdens de jaarlijkse Tekla Opfrisdagen.

Van 2D naar een volledig BIM project

Voor het project in Voorhout produceerde en leverde Houkesloot de prefab HSB-elementen voor wand- en dakelementen. ‘De dakelementen waren dermate complex dat 2D niet werkbaar was, dus Tekla Structures bood hier de oplossing. Dit project was door de architect niet uitgewerkt in een BIM model, maar als traditioneel 2D. Voor de HSB wand- en gevel elementen was dat geen probleem, maar de kapconstructie (onze BIM awards inzending) bleek na een week 2D toch anders uit te pakken. Toen bleek dat de staalconstructie, kalkzandsteen en prefabbalkons, evenals de betonconstructie als IFC beschikbaar waren hebben we besloten om de kap compleet met prefab dakkapellen in Tekla te gaan uitwerken’, vertelt werkvoorbereider/BIM engineer Klaas Jansma van Houkesloot Toelevering uit Sneek.

Een niet alledaagse oplossing

‘De complexiteit van de kap uit zich in een schil die over twee verdiepingen loopt en daarbij in dakhelling varieert van steil van bijna verticaal naar hellend. Voor de eerste bouwlaag hangt de (bijna verticale) kap aan de vloer van de derde verdiepingsvloer en steunt af via een gootconstructie tegen de vloer van de tweede verdieping. De kap van bovenste laag staat met een kreupele stijlconstructie op (ook) de derde verdiepingsvloer en steunt af op de dakvloer. Haaks op de langs kap bevinden zich dwarskappen, die wéér een andere dakhelling hebben. De in- en uitwendige hoekaansluitingen brengen de nodige kil- en hoekkeperproblematiek met zich mee. Daar kwam bij dat de woningscheidende wanden op sommige plekken door de kilkepers heen moesten lopen. Ook de brede loggia’s met grote dakopeningen vroegen een niet alledaagse oplossing, vervolgt Klaas.

Productie zonder problemen

Door met Tekla de dakelementen spoor voor spoor op te zetten is het geheel uiteindelijk tot stand gekomen. Door gebruik te maken van 3D-afsnijdingen werden dubbele schuintes gemaakt, welke middels een BVX-export naar de Hundegger zijn gestuurd en zijn de sporen op maat gekort. Voor we tot productietekeningen zijn overgegaan is het model uitvoerig gecheckt op passing in relatie tot andere relevante casco-onderdelen. Voor de productie is naast 2D-werkplaatstekeningen (met 3D- inzet) ook gebruik gemaakt van de IFC per merk- export van Construsoft (Tekla software leverancier). In de werkplaats kon men via een tablet elementen per stuk bekijken van alle kanten. Dit heeft er voor gezorgd dat de productie zonder problemen is verlopen. Ook de uiteindelijke passing op de bouwplaats bleek goed te zijn, iets wat het uitvoerend personeel van onze opdrachtgever niet had verwacht, beëindigt Klaas Jansma zijn verhaal.