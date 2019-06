Otte Installaties verduurzaamd bedrijfspand

Sneek- Het nieuwe bedrijfspand van Otte Installaties is verduurzaamd, gemoderniseerd en voorzien van innovatieve oplossingen. Het gebouw heeft een klimaatneutrale werkomgeving, waardoor er in iedere ruimte het gewenste klimaat wordt gecreëerd. Met het verduurzaamde bedrijfspand voldoet Otte Installaties nu al aan de regelgeving die vanaf 2023 voor ieder kantoor groter dan 100m2 geldt. Eigenaren van kantoorpanden moeten in dit jaar minimaal… over een energielabel C beschikken.

Het nieuwe bedrijfspand is uitgerust met een VRV-installatie. Met dit complete beheerssysteem wordt het gebouw met slechts één systeem gekoeld, verwarmd en geventileerd en wordt er in elke ruimte het gewenste klimaat gecreëerd. Het pand is geheel voorzien van een geïsoleerde betonvloer met vloerverwarming, zonnepanelen (PV panelen 12000 WP), nieuwe kozijnen HR++ en ledverlichting in combinatie met een daglichtregeling. Ook het dak en de gevel zijn opnieuw geïsoleerd. Tom Otte, manager van Otte Installaties, vindt het belangrijk dat hun bedrijfspand duurzaam is: “Wat we verkopen moeten we zelf ook uitstralen. Wij lopen voorop en geven graag het goede voorbeeld.”

Het nu een heerlijke werkomgeving voor de medewerkers met een fijn binnenklimaat, moderne toiletvoorzieningen en ergonomisch meubilair.

. “Het nieuwe gebouw is een modern bedrijfspand geworden met goede isolatiewaarden en een uitstekend binnenklimaat”, aldus Tom Otte. “We zijn er hartstikke trots op!”