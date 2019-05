Ziggo Fashion opent vrijdag nieuwe winkel op Grootzand

Sneek- Modezaak Ziggo Fashion, van Marieke Agricola en Tjalling Brandsma, opent vrijdag 31 mei om 10.00 uur de nieuwe winkel op Grootzand 18. “We hebben een Openings 3-daagse met heel veel acties. Vrijdag 31 Mei is Ilse Jacobsen Nederland aanwezig om alles te vertellen over de super gave collectie en aan het einde van de dag verloten wij een paar Ilse Jacobsen laarzen. De eerste 50 betalende klanten ontvangen een prachtige goed gevulde goodybag. Zaterdag 1 juni hebben wij de pizzaboer weer voor de deur staan en jullie voorzien van lekker pizza,s.”

“Ook styliste Liana Miedema is aanwezig, die 6 winnaars die daar voor zijn uitgeloot een quick stylscan krijgen. Aan het einde van de dag verloot zij een uitgebreide stylscan aan 1 van de 6 winnaars. Zondag is het lekker Sneek en is het gezellig druk in de stad. Tijdens ons openingsweekend verloten wij vele prijzen die worden aangeboden door onze merken die wij voeren waar wij een hele fijne samenwerking mee hebben. Het hele weekend hebben wij lekkere hapjes en drankjes voor jullie klaar staan”, aldus een immer enthousiaste Marieke Agricola.