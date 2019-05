ABD Nissan viert dubbel feest

Sneek/Drachten- Het is een feit het eerste Experience Center van ABD Nissan is geopend! ABD Nissan is na 44 jaar Datsun en Nissan historie verhuist van de Hemmen naar een prachtige zichtlocatie aan de Omloop 56 in Drachten. Tijdens de officiële opening die werd verricht door de heer K. Maes, managing director Nissan Benelux werd tevens bekend gemaakt dat ABD Nissan wederom de eerste prijs heeft gewonnen in de strijd om de beste Nissan dealer van Nederland. Dubbel feest dus bij zowel de nieuwe vestiging in Drachten als bij de huidige vestiging van ABD Heerenveen!

Kampioen

Nissan-dealer ABD Nissan in Drachten en Heerenveen is voor de derde keer bekroond met de Global Dealer of the Year Award. Uit handen van Koen Maes, Managing Director van Nissan Benelux, ontving de dealer deze prestigieuze dealeronderscheiding

De Nissan Global Dealer of the Year Award is er voor dealers die zich buitengewoon inspannen voor de groei van het merk, succesvol verkopen, topservice en -onderhoud leveren aan Nissan-rijders, een hoge waardering krijgen van hun klanten én openstaan voor vernieuwing. Aan die criteria voldoet ABD Nissan zonder meer. ‘Hoe we dat voor elkaar krijgen? Ik denk vooral doordat we goed samenwerken. We gaan allemaal voor hetzelfde resultaat’, reageert Wybe Kooistra, directeur bij ABD Nissan. ‘Je bent afhankelijk van de juiste mensen – die hebben we natuurlijk in huis – maar ook onze klanten zijn een belangrijke factor in het succes. In ons bedrijf zijn geen harde scheidingen tussen de afdelingen. We zijn één team en stimuleren elkaar continu om nog beter te worden. Dat werpt zijn vruchten af.’ Kooistra vervolgt: ‘Professionaliteit staat voorop, maar we geven klanten het echte dorpsgaragegevoel. We vergelijken ons altijd met een Eredivisieploeg. Goed is niet goed genoeg. Je moet altijd streven naar een nog beter resultaat, want alleen dan kun je kampioen worden. En daarover gesproken: we zijn natuurlijk superblij met het feit dat we ook in 2019 zijn bekroond met de Nissan Global Dealer of the Year Award.’

Experience Center:

Het bijzondere aan dit Nissan Experience Center is de voorraad én de hypermoderne showroom. Door de toenemende vraag naar private lease is er gekozen voor veel voorraad. Bijna alle uitvoeringen en kleuren zijn gewoon uit voorraad leverbaar. Een wandeling door de nieuwe showroom is een belevenis op zich, de vele beeldschermen en gezellige zithoeken maken het compleet.

Het openingsfeest wordt gevierd tot en met maandag 3 juni. Belangstellenden zijn van harte welkom bij de beste Nissan dealer van Nederland aan de Omloop 56 te Drachten. Welkom bij ABD.

foto: (v.l.n.r.): Willem-Jan van Overbeeke (Sales Performance Manager Nissan Nederland), Koen Maes (Managing Director Nissan Benelux) en Wybe Kooistra (Directeur ABD Nissan)

Foto’s zijn gemaakt door ABD