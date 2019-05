Ondernemersmarkt in Atrium Sneek

Sneek – Startende ondernemers uit de regio willen bekendheid en stellen zich graag voor aan een groter publiek. De gemeente Súdwest-Fryslân helpt hen daarbij, met de organisatie van de ondernemersmarkt op maandag 20 mei.

De ondernemersmarkt is voor iedereen die betrokken is bij lokale ondernemers. Iemand met een ondernemersdroom kan tijdens de markt in gesprek met het Startpunt Ondernemers. Samen kunnen ze kijken wat er nodig is om deze droom te laten uitkomen. Maar ook iemand die een toekomstige ondernemer wil helpen om voor zichzelf te beginnen is welkom om praktijkervaring te delen en kritische vragen te stellen.

Wanneer: 20 mei 2019

Tijd: 10.00 tot 14.00 uur

Plaats: Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 in Sneek.

Programma

Van 10.00 tot 14.00 uur is er een doorlopende informatiemarkt. Om 11.30 uur geven ondernemers een pitch op de catwalk. Vertegenwoordigers van de media zijn van harte welkom.