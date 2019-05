Onderhoudswerkzaamheden walbeschoeiing

Oppenhuizen- In opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân is Atsma Grond-en Waterwerken uit Uitwellingerga de komende weken druk bezig met reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de beschoeiïng in de haven tussen de P. Walmastrjitte en de Merkelstrjitte. Op diverse locaties wordt de bestaande houten beschoeiing vervangen door een hoogwaardige kunststof beschoeiing. De werkzaamheden worden grotendeels vanaf het water uitgevoerd en alles volgens planning verloopt is de nieuwe walbeschoeiing over 5 weken gereed.

Bron: http://www.topentwelonline.nl