Erven Feenstra: Al 330 jaar bouwen aan de toekomst

Sneek-Op 23 mei is het precies 330 jaar geleden dat Erven Feenstra zich vestigde in Sneek als bouwmaterialenhandel. Door de eeuwen heen zijn heel wat hindernissen genomen en bakens verzet.

Constant met de tijd meegaan is het geheim van dit jubilerende bedrijf. Meegaan door het leveren van nieuwe innovatieve producten en diensten, maar nog meer door het bouwen van goede relaties met de professionele klant. Na diverse locaties in de stad is het bedrijf alweer 30 jaar aan de Lorenzstraat gevestigd en maakt het onderdeel uit van BMN Bouwmaterialen met 83 vestigingen door heel Nederland.

Zo is er altijd een vestiging in de buurt waar de klanten terecht kunnen voor advies en materialen. Door dit alles ziet Erven Feenstra de nabije toekomst vol vertrouwen tegemoet. Genoeg reden om op deze dag de klanten op wat lekkers te trakteren.