Je zet jouw huis in de verkoop En dan?         

Sneek- Stel je eens voor: je zet jouw huis in de verkoop, sterker nog je kan de full service verkoopdienst van FRYSK makelaars nu gratis proberen. Wat gebeurt er als je deze beslissing neemt? Allereerst begint de verkoop van je huis met een goed gesprek. Over wat jij belangrijk vindt en uiteraard over de verkoopwaarde van het huis. Als we het daar over eens zijn, gaat het echte werk beginnen.

Zodra jouw huis nieuw op de markt komt, zijn alle ogen op je huis gericht. Dat betekent dat de presentatie van jouw huis perfect moet zijn. Binnen 15 seconden wordt bepaald of een huis goed voelt of niet. Dat is het moment waarop potentiële kopers beslissen of het de moeite waard is om de online presentatie van jouw huis te bekijken, of zelfs de woning te bezichtigen.

Daarom zetten we bij FRYSK makelaars direct vanaf het begin alles op alles: professionele woningfotografie, video, plattegronden, luxe woningbrochure, frisse verkoopteksten en een slimme promotiestrategie. Timing is daarin essentieel. We plaatsen het te koop bord bij jou in de tuin en zorgen ervoor dat jouw huis voor iedereen te vinden is op belangrijke huizensites, waaronder funda. Potentiële kopers kunnen hier eenvoudig een bezichtiging aanvragen of de brochure van je huis downloaden.

Op onze Facebookpagina kondigen we de verkoop van jouw huis aan. Als na twee weken de grootste aandachtspiek is geweest, starten we de advertentiecampagne van je huis op Facebook en Instagram. Zo bereiken we nog eens duizenden mogelijke kopers. We houden jouw huis continu in de spotlights met als doel zoveel mogelijk bezichtigingen. Zo vinden en verleiden we de koper van jouw huis!