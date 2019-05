Studenten ROC Friese Poort bouwen levensgroot vikingschip voor Fries Museum 

Sneek- Tien studenten van de afdeling Bouw & Infra en Maritieme Techniek bouwen op de opleidingswerf in Sneek voor het Fries Museum een levensgroot vikingschip. Het schip is in het najaar een van de blikvangers van de tentoonstelling. De studenten werken tien maanden lang aan het vijftien meter lange schip. Het Fries Museum en ROC Friese Poort zijn een samenwerking gestart voor de grote vikingtentoonstelling die het museum vanaf 19 oktober 2019 t/m 15 maart 2020 presenteert. Begin oktober van dit jaar gaat het enorme schip in drie delen op transport naar het Fries Museum.

Samenwerking



Voor het bouwen van het schip werken de studenten samen met verschillende partijen. De tekeningen en informatie voor de bouw van het schip kregen zij van Søren Nielsen van het Vikingeskibs Museet in Roskilde, waar ook diverse bruiklenen voor de tentoonstelling vandaan komen. Nielsen bouwt in Denemarken traditionele Vikingschepen en kwam in december voor een gastles naar ROC Friese Poort in Sneek. Tijdens de dagelijkse bouw krijgen de studenten ondersteuning van Bein Brandsma van Jachtwerf Brandsma in Augustinusga, gespecialiseerd in de bouw van houten schepen. Marijn Sjouke, tweedejaars student Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer bij ROC Friese Poort vertelt: ‘Ik ben heel erg blij dat Bein Brandsma hier zo vaak is om ons te helpen. Hij is een echte vakman en heeft al jarenlange ervaring met het bouwen van schepen. Zelf heb ik ook al ervaring ik werkte mee aan het Willem Barentz schip in Harlingen. Als ik mijn diploma heb gehaald wil ik een eigen bedrijf beginnen in het bouwen van houten schepen of het restaureren ervan. Dus toen ik hoorde dat er een Vikingschip gebouwd zou worden heb ik direct aan de bel getrokken. Dit is een mooie ervaring voor mij’.

Traditionele bouw

'Ik vind het geweldig dat ik de kennis die ik van mijn vader leerde over kan brengen op deze jonge studenten. Ik leer de jongens bijvoorbeeld hoe zij hout moeten tordereren. We vormen zo het hout door het te branden. Het is toch fantastisch dat ik op 74-jarige leeftijd samen met deze jongens een schip bouw?'