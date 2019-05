Ondernemers in Sneek stellen hun bedrijf open en bieden werk op Werkfestival Sneek

Sneek- Het werkfestival is voor iedereen die op zoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- of omscholen. Op zaterdag 28 september van 13.00 – 16.00 stellen Sneker ondernemers hun bedrijf open voor expeditie werk. Een prachtige kans om moeilijk vervulbare vacatures in krapte-sectoren onder de aandacht te brengen en daarmee direct in contact te komen met werkzoekenden of stagiaires.

Organisaties zetten zich hiermee in de spotlight en enthousiasmeren toekomstige werknemers over de branche. Daarnaast is het een uitgelezen kans om medewerkers en hun familie, geïnteresseerden, klanten en leveranciers een inkijkje achter de schermen te bieden bij een collectief van Sneker bedrijven.

Het werkfestival start op 28 september om 12.00 uur bij Hoekstra Transport. Hier vindt de opening plaats. Tevens vindt men hier de aanbieders van onderwijs (her- en omscholing), werkspecialisten van de gemeente, workshops, sollicitatietrainingen, en kleur- en stijladvies, CV op video etc.

Als bedrijf ook deelnemen aan Werkfestival Sneek / Expeditie Werk?

Kijk op www.werkfestivalsneek.nl voor meer informatie en aanmelden.

Werkfestival Sneek is een initiatief van Sneker Ondernemers, Gemeente SWF en Vereniging Ondernemend Sneek.