Horeca Heeg steeds creatiever: afhaalloketten en een ‘drijf-in’

Heeg- Nu de maatregelen voorlopig nog niet worden versoepeld, wordt horeca Heeg steeds creatiever. Zo heeft bijna iedere horecagelegenheid wel een afhaalmenu gecreëerd voor bijvoorbeeld lunch, diner of borrelhapjes. Daar komen nu ook daadwerkelijke afhaalloketten op locatie bij.

Snackbar De Heegerhoek heeft een speciaal luikje (‘Ate’s Lûkje’) gemaakt waarin een afhaalloket is gerealiseerd. Hierdoor willen ze voorkomen dat er teveel mensen binnen zouden moeten wachten. Wie belt en bestelt kan bij het luikje afhalen en betalen. “Het werkt echt super”, zegt Griet Cnossen van De Heegerhoek.



Bij De Watersport is in de hoofdingang een afhaalloket gecreëerd. Daar worden verse smoothies, koffie en aangeboden en vanaf zaterdag 25 april komen daar ook vers belegde broodjes bij. De Boeier had natuurlijk al een handig loket aan de zijgang, waar zij nu goed gebruik van maken.

Bron: https://www.dorpheeg.nl/nieuws/