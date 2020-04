Ook Restaurant de Koperen Kees komt met thuisservice

Sneek-Net al veel andere restaurant en horecagelegenheden in Sneek komt Restaurant de Koperen Kees ook met een thuisservice: “Na een paar weken van klussen, opruimen en plannen maken willen we graag weer onze gasten van dienst zijn. Vanaf donderdag a.s. komen we met onze Kees Thuis Service, het bezorgen en afhalen van maaltijden. Om zoveel mogelijk op de Kees manier te doen hebben wij hierin ons eigen concept. We serveren , een wekelijks wisselend, 3 gangen keuze menu waarbij de gerechten uiteraard los te bestellen zijn. Daarnaast kun je ook gerechten om te delen en borrelhappen verkrijgen en regelmatig een dagspecial voor een scherpe prijs.”

Meer info via de sociale media en website en de website van de Koperen Kees: www.dekoperenkees.nl