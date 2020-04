Corona en het Ondernemersfonds

Sneek-De wereld is in een paar weken tijd totaal veranderd. Iedereen merkt de enorme invloed van het coronavirus en we worden allemaal, soms in extreme mate, getroffen. Het Ondernemersfonds SWF heeft naar aanleiding van de actuele situatie uiteraard ook een aantal maatregelen genomen. Die hebben vrijwel allemaal te maken met het verlengen van inlevertermijnen c.q. het opschuiven van deadlines. Zo is het de komende maand (en mogelijk zelfs maanden) niet mogelijk om fysieke Algemene Leden Vergaderingen (ALV) te houden. Dergelijke fysieke ALV’s zijn vaak statutair vereist. Ook kunnen bepaalde projecten vanwege de overheidsmaatregelen geen doorgang vinden. Natuurlijk wordt ook in dergelijke situaties met een uitstelregeling gewerkt. Alle kernen zijn over deze maatregelen geïnformeerd. Een enkele keer is ons gevraagd of het geld van het Ondernemersfonds individueel teruggestort kan worden. Hoewel dit op het eerste gezicht sympathiek klinkt, is het niet mogelijk en ook niet verstandig omdat:

– het Ondernemersfonds niet over de individuele gegevens beschikt; – elke kern zelf beslist om al dan niet aan het fonds deel te nemen; – elke deelnemende kern zelf beslist wat er met de beschikbare budgetten gefinancierd wordt; – deelnemende kernen in veel gevallen (meerjarige) contractuele afspraken hebben gemaakt, bijvoorbeeld met beveiligingsbedrijven, leveranciers etc. Voor ondernemers die in financiële moeilijkheden zijn beland, is het Ondernemersfonds niet de partij die op individueel niveau het verschil kan en mag maken. In zulke gevallen is het veel verstandiger om gebruik te maken van de noodmaatregelen van de rijksoverheid en de gemeentelijke overheid, waaronder uitstel van de OZB.

De doelstellingen en de uitgangspunten van het Ondernemersfonds SWF blijven ook in deze coronaperiode recht overeind. Zo kan elke kern zelfstandig beslissen (op grond van democratische besluitvorming) of men al dan niet deelneemt aan het Fonds. In kernen die hebben besloten om niet deel te nemen, kan de opslag op de OZB worden teruggevraagd. Deze teruggave, de zogenaamde compensatie, is 100 procent, dus zonder aftrek van kosten. Ondernemers die daarvoor in aanmerking komen, kunnen gebruikmaken van de ‘reminderservice’ op de website van het Ondernemersfonds. Zij worden dan geïnformeerd op het moment dat de compensatie kan worden opgevraagd.

In de deelnemende kernen kunnen de ondernemers (of de Vereniging van Dorpsbelangen als die door de ondernemers is gemandateerd) zelf projecten indienen die met de beschikbare budgetten (mede) kunnen worden gefinancierd. Uiteraard kunnen dat ook projecten zijn die in deze crisisperiode de gevolgen voor ondernemers c.q. de mienskip helpen verzachten. Er is veel mogelijk, zolang maar aan de criteria die voor projecten gelden wordt voldaan. Het Ondernemersfonds SWF is beschikbaar om mee te denken. Ondernemers kunnen het Fonds bereiken via de website www.ondernemersfondsswf.nl