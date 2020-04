Vereniging Ondernemend Sneek: Samen door de crisis

Sneek-Wie had dit een maand geleden kunnen bedenken? De horeca gesloten, diverse winkels met de deuren op slot, geen kinderen meer op school, verzorgingstehuizen met hekken eromheen, bedrijven opererend op halve kracht, een bijna uitgestorven stadshart, activiteiten bij verenigingen abrupt gestopt, thuiswerkend personeel en ga zo maar door. De mensen met vitale beroepen maken overuren, super- en bouwmarkten draaien ‘met 1,5 m. afstand’ door en onze overheid moet alle zeilen bijzetten om de financiële en maatschappelijke gevolgen van de inmiddels mondiale coronacrisis te beperken.

Het zijn oprecht bijzondere en spannende tijden, waarbij het einde nog niet in zicht is. Heldere communicatie is daarbij van groot belang. Vereniging Ondernemend Sneek wil daarom de komende periode graag haar leden regelmatig een update geven van de stand van zaken.

Binnenstad

Wat betreft de binnenstad krijgen wij veel vragen over openingstijden en de aanpassingen voor zowel klanten als personeel op de werkvloer. VOS kan hier helaas geen bindend advies over geven. Per branche spelen verschillende belangen en zijn de overwegingen en regels anders. Blijf zoveel mogelijk de gangbare openingstijden hanteren, voor zover dit uiteraard mogelijk is. Blijf in elk geval de ontwikkelingen en voorschriften van het RIVM in acht nemen.

Regelingen ondernemers

Daarnaast is via verschillende kanalen informatie gegeven over allerlei algemene maatregelen die ontwikkeld zijn en hoe jij als ondernemer ondersteund kan worden vanuit de overheid. Er zijn beschikbare regelingen via Gemeente Súdwest-Fryslân aan te vragen via deze pagina (link). Het Accountteam Ondernemen helpt je daar graag verder. Gemakshalve geven we jullie onderstaand de benodigde website links.

Initiatieven

Vanuit VOS willen we iedereen een hart onder de riem steken en laten weten dat we voor alle leden klaar staan. We zijn erg blij met creatieve en alternatieve initiatieven die een aantal Sneker ondernemers ontplooien. Dit stimuleren we graag. Ook willen we zoveel mogelijk alle hulpvragen en het aanbod samenbrengen. Waar is op dit moment dringend behoefte aan? Heb jij een vraag en wil je die delen met andere ondernemers of loop je ergens tegenaan, meld je dan bij 1 van onderstaande stadsmanagers. Zij helpen je graag.

Verder zijn wij aan het nadenken hoe we, als de maatregelen straks (gefaseerd) ten einde zijn, de inwoners en toeristen weer naar onze binnenstad kunnen verleiden. Door bijvoorbeeld het opzetten van acties en het organiseren van evenementen. Heb je daar ideeën over, we horen het graag. Laten wij, als ondernemers in Sneek, er voor elkaar zijn. Immers: samen maken wij de stad!

Voor nu wensen wij iedereen heel veel sterkte toe.

Contactgegevens:

Stadsmanager Binnenring – Jan Gerbrand Krol: binnenstad@ondernemendsneek.nl

Stadsmanager Buitenring – Nora van Warmerdam: buitenring@ondernemendsneek.nl

Nuttige links voor ondernemers:

Kvk: veelgestelde ondernemers­vragen over corona

MKB Nederland: informatie over het Coronavirus voor ondernemers

Rijksoverheid: veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers

Rijksoverheid: veelgestelde vragen over de aanpak in Nederland

Taxlive: Inventarisatie tegemoetkoming lokale belastingen vanwege corona

Lokale initiatieven:

Sneek.nl: bezorgen in Sneek

Friesland Bezorgt!