Geslaagde ondernemersavond Wommels

Wommels- Gisteravond vond er een geslaagde ondernemersavond plaats in een uitverkochte zaal in Wommels. Daar vertelde Auke Bruinsma o.a. over de verbouw van Meubelboulevard Resi naar ruime moderne woon- en werklocaties. De aanwezigen kregen een inkijkje in dit proces en bekeken de mogelijkheden van de panden.

Vervolgens was het de beurt aan Symen Sjoerd de Vries met experimenten met lego, woordenspelletjes en ballonnen. Symen Sjoerd inspireerde de ruim 70 ondernemers in de zaal om in beweging te komen en hun vraagstukken eens op een andere manier te benaderen. “Bedenk eens wat een theatermaker voor oplossing zou bedenken, kijk eens naar je laatst verzonden appje of betrek je laatst verzonden foto bij jouw vraagstuk”, betoogde De Vries.

Met het experiment waarbij 20 ondernemers een eendje van 6 duplostenen maakten en er 20 verschillende eendjes tevoorschijn kwamen bleek wel dat iedereen een ander beeld heeft van een eendje.

Tip van Symen Sjoerd is dan ook om ideeën te visualiseren door lego te gebruiken of te tekenen zodat anderen een beter beeld krijgen van wat je bedoelt en makkelijker dat idee onthouden.