Stormachtige 30e jubileum editie Boot Holland

Leeuwarden – vele nieuwe en vertrouwde bezoekers hebben een bezoek gebracht aan de jubileum editie van Boot Holland. Opvallend was vooral het aantal internationale bezoekers, ruim acht procent kwam uit het buitenland. Boot Holland staat daarmee Internationaal goed op de kaart. De storm zorgde echter wel voor terughoudendheid een bezoek te brengen wat heeft geresulteerd in een daling in bezoekers. De 26.000 bezoekers die de storm wel trotseerden waren daarentegen zeer gerichte bezoekers. Deelnemers hebben dan ook ondanks de daling wel goede zaken gedaan.

De groei in internationale bezoekers is ook Vedette Jachtbouw opgevallen. Hans van Veen: “we hebben beduidend meer buitenlandse bezoekers gesproken, dit is een zeer gunstige ontwikkeling. Voor ons is Boot Holland dan ook een goede beurs geweest. Bezoekers waren enthousiast wat resulteerde in daadwerkelijke verkopen. En ik verwacht dat we ook na de beurs nog boten verkopen door Boot Holland.”

Voor Sipko van Sluis, eigenaar van Kuster- North Line Yachts was de beurs ook succesvol. Voorheen was hij aanwezig met nieuwe jachten, voor 2020 is er een bewuste keus gemaakt om jong gebruikte jachten mee te nemen. “ Negentig procent van de bootliefhebbers is tegenwoordig op zoek naar een jong gebruikte boot. Jong gebruikt is populair en schaars, dit heeft voor mij geresulteerd in de verkoop van twee schepen tijdens Boot Holland” aldus Sipko.

Dat Boot Holland blijft vernieuwen en mee gaat met de ontwikkelingen in de watersport was duidelijk zichtbaar. Zo bood de jubileum editie wederom vele primeurs, werd er ingespeeld op de jeugd en waren er dit jaar twee nieuwe pleinen: het Hengelsport- en het Fossiel vrij varen plein. Uiteraard nam ook de motorboten steiger weer een prominente plaats in en was er een ruim aanbod nieuwe en jong gebruikte boten.

Het Fossielvrij Varen Plein, mede georganiseerd door het SEFFF, heeft enorm veel belangstelling getrokken. “Elektrisch en fossiel vrij varen is een trend die de komende jaren steeds verder doorontwikkeld. Met het opzetten van dit plein is de aftrap gegeven aan dit fenomeen op Boot Holland” aldus het beursmanagement. Ook het veiligheid- en hengelsport plein werden zeer gewaardeerd en krijgen een vervolg in 2021. Met het Funpaviljoen werd ingespeeld op de toekomstige watersporters. Ruim 400 basisschool leerlingen kwamen naar Boot Holland om kennis te maken met de watersport. Er was een compleet programma samengesteld waarbij ze konden suppen, varen op een reddingsboot en middels een speurtocht langs de deelnemers gingen. Ook de oudere jeugd wist ruimschoots hun weg te vinden naar de funsports.

De 31e editie van Boot Holland vindt plaats van 12 t/m 16 februari 2021. Hiermee gaat de organisatie mee in de lijn van Boot Düsseldorf die ook een week opgeschoven is.