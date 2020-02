Didi winkel in Sneek definitief dicht

Sneek- De curator van de failliete kledingketen Didi is er niet in geslaagd een partij te vinden die nog toekomst in de zaak ziet en de winkels wil overnemen. Alle 81 Didi-filialen sluiten volgende week definitief de deur. Ook het filiaal in Sneek, aan de Wijde Burgstraat, gaat na volgende week dinsdag dicht. In Sneek staan vijf mensen op de loonlijst.

Op de toonbank staat een bordje met de mededeling dat in verband met het faillissement per direct de volgende regels met betrekking tot aankopen, retouren, fashioncheques en cadeaubonnen gelden:

Geen artikelen retour nemen

Geen artikelen ruilen

Retourpinnen niet mogelijk

Er kan met Fashioncheques worden betaald

DiDi Cadeaubonnen mogen alleen worden ingewisseld indien hetzelfde bedrag extra wordt besteed. Heeft u een bon van €25,- dan mag deze worden ingewisseld bij een besteding van €50,-

Met elkaar verliezen zo’n vijfhonderd werknemers hun baan. De curator heeft gesprekken gevoerd met verschillende partijen, maar de biedingen waren volgens hem onvoldoende interessant. “Het zegt iets over de huidige tijd in de retail”, zegt curator Marc Le Belle.

Didi bestond sinds de jaren ’80. De ondergang van de keten wordt voor een groot deel geweten aan de opkomst van online winkelen.

De afgelopen weken waren de winkels nog open voor de uitverkoop. Die liep volgens de curator goed, waardoor een groot deel van de schulden kan worden betaald.

Foto Henk van der Veer