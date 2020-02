Ruim 8 ton voor ondernemers-vouchers 

Leeuwarden- De laagdrempelige subsidieregeling voor ondernemers is weer opengesteld. Dit jaar stelt provincie Fryslân € 850.194 beschikbaar voor ondernemers die aan de slag gaan met circulaire economie, recreatie en toerisme, duurzaamheid, innovatie, personeelsbeleid of digitalisering. Ondernemers kunnen een “voucher” tot € 2.500 aanvragen als zij voor hun bedrijf bedrijven deskundig advies willen inhuren.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “De Friese economie bestaat voor een groot deel uit MKB-bedrijven. Om bedrijfsontwikkeling en innovatie te stimuleren, hebben we een laagdrempelige regeling ontwikkeld. De regeling is verbeterd en richt zich nu ook in het bijzonder op circulariteit en duurzaamheid.”

De regeling bestaat uit twee onderdelen: € 550.194 is voor de onderwerpen innovatie en bedrijfsontwikkeling. Daarnaast is € 300.000 is uitgetrokken voor strategisch advies over personeelsbeleid.

Wijzigingen

In 2018 en 2019 is de voucherregeling ook opengesteld. Er zijn een paar wijzigingen. Nieuw is dat er nu ook subsidie worden aangevraagd voor het volgen van trainingen over ondernemen. De regeling kan verder worden aangevraagd voor vraagstukken over circulaire economie, duurzaamheid en recreatie en toerisme.

Deze subsidie aanvragen kan van 3 februari 2020 tot en met 31 december 2020. Per aanvraag subsidieert de provincie tot de helft van de totale advieskosten met een maximum van € 2.500 en een minimum van € 500.

Meer informatie over de Subsidievoucherregeling MKB Fryslân is hier te vinden.