Toekomstgericht ondernemen tijdens event NXT

Sneek- Toekomstgericht ondernemen tijdens NXT event. Miedema Accountants en Wefabric web & marketing presenteren de tweede editie van NXT: hét inspirerende event voor MKB-ondernemers in Friesland. Een selectie van imposante sprekers passeren de revue en nemen ondernemers mee in het futureproof maken van hun bedrijf. NXT vindt plaats op donderdag 6 februari a.s. in de Broekster Tjerke in Broek. Initiatiefnemers van dit evenement zijn Svea Reekers van Wefabric web & marketing en Janet Miedema van Miedema Accountants. “NXT is een evenement waarbij men gemakkelijk in contact komt met andere ondernemers. De mix van professionele sprekers, ervaringsdeskundigen en échte ondernemersverhalen, maakt NXT relevant voor iedere ondernemer ”, aldus Svea Reekers.

Van design thinking tot generatiekloof Dagvoorzitter Bram van Dijk (techjounalist, bekend van RTL Z) neemt bezoekers mee in de wereld van ondernemen. Kim Jansen is sociaalpsycholoog en expert op het gebied van de Generatie Y.

Zij vertelt over de verschillen, de overeenkomsten tussen de generaties en leert ondernemers hoe we hen beter laten samenwerken.

De perfecte match tussen product, dienst & markt door middel van design thinking. Rick van Geloven laat zien hoe dit gerealiseerd kan worden. Ook komen andere ondernemers aan het woord zoals Bo Anema van Vitamine Bo. Zijn neemt bezoekers mee in haar persoonlijke ondernemersverhaal. Miedema: “Bijpraten met collega-ondernemers en waardevolle connecties leggen maar vooral verbinden & inspireren. Dat is wat we willen bereiken. Aansluitend vindt er een netwerkborrel met buffet plaats.”

Gratis toegang NXT wordt georganiseerd door Wefabric web & marketing en Miedema Accountants in de Broekster Tsjerke in Broek op donderdag 6 feberuari vanaf 15.00 uur. Inschrijven en het volledige programma is te vinden op nxtevent.nl . Toegang is gratis. Let op er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen, dus vol=vol.

Foto Janna Blom