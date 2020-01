Kledingketen Didi failliet verklaard: Winkel in Sneek open

Sneek- Kledingketen Didi is gister door de rechter failliet verklaard. De keten bestaat sinds de jaren 80 en heeft 81 winkels verspreid over Nederland. Het bedrijf heeft 350 banen. De winkel in Sneek, aan de Wijde Burgstraat 12, is vandaag ondanks het faillissement gewoon open en net als bij de andere vestigingen zal dat eerst zo blijven. De webshop van het bedrijf is inmiddels gesloten.

Het is nog niet bekend wat er met de winkels en het personeel gaat gebeuren. Voorlopig blijven de vestigingen open, meldt curator Marc Le Belle. Hij gaat de komende tijd kijken of er partijen zijn die de winkels of een deel ervan willen overnemen. De curator wijt de financiële problemen aan de opkomst van online shoppen. De webwinkel van Didi stond in 2018 nog op plek 171 van de 200 grootste webwinkels van Nederland.

De komende dagen komt er waarschijnlijk meer duidelijkheid over de toekomst van de winkelketen.

Ook andere kledingwinkels zitten in problemen. Gisteren werd bekend dat kledingketens Steps en Promiss in het voorjaar sluiten.

Foto Henk van der Veer