Het Fries volkslied is inspiratiebron voor voorzitter Harry de Wit van Vereniging Ondernemend Sneek

Sneek- Voorzitter Harry de Wit van de Vereniging Ondernemend Sneek liet zich vanavond inspireren door het Fries volkslied tijdens zijn Nieuwjaarstoespraak in een bomvol Lewinksi, waar tientallen ondernemers en zakenlieden aanwezig waren. De Winter had It Frysk folksliet vertaald in het Nederlands en speechte op een krachtige manier zijn toespraak.

Hierbij:

“Fries bloed kom in beweging

Bruis, kook, en bons door onze aderen!

Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde,

Het Fries land vol eer en roem

Wij hebben één van de mooiste volksliederen. Een volkslied dat gaat over dynamiek, trots en strijdbaarheid; eigenlijk een volkslied dat gaat over ondernemerschap: Fries bloed kom in beweging

Ondernemerschap betekent permanente dynamiek. Ondernemers kunnen zich niet veroorloven om stil te blijven zitten; ondernemers moeten in beweging blijven. Er zijn altijd krachten binnen en buiten de onderneming die aandacht vragen. Soms is het de politiek, soms zijn het de media, maar bovenal gaat het godzijdank vooral om onze medewerkers, de concurrentie, onze klanten en aandeelhouders; die houden ons op de been, die houden ons scherp, die blijven ons prikkelen, die laten ons steeds bewegen.

Onze omgeving en onze ondernemingen kenmerken zich door dynamiek. Vaak zijn er gebeurtenissen die ons noodzaken tot ingrijpen. Soms vertonen die gebeurtenissen samenhang met elkaar en blijken er nieuwe ontwikkelingen aan ten grondslag te liggen. Een gebeurtenis mogen we wel eens missen; een belangrijke ontwikkeling nooit. En juist dat verschil tussen gebeurtenis en ontwikkeling bepaalt het lange termijn succes.

Ons volkslied gaat ook over compassie en over ambitie: het Friese bloed dat ruist, kookt, en bonst door onze aderen!

Door het hebben van een aanvalsplan, noem het strategie, brengen we focus aan in onze observaties en stellen we ons zelf in staat tot adequaat handelen; liefst niet vanuit het defensief, maar bij voorkeur vanuit het offensief. Als je offensief wilt zijn moet je weten wat je ambitie is en moet je daar voor willen gaan. Dit geldt voor iedere organisatie: bedrijfsleven, overheid, maar ook voor de VOS.

Door het creëren van een beter ondernemersklimaat willen wij als VOS hindernissen die de ontwikkeling van onze leden in de weg staan slechten en voorkomen. Wij willen verbindingen leggen tussen ondernemingen maar ook tussen ondernemingen en overheid, lokaal en regionaal. Als VOS willen wij ondernemers faciliteren zodat zij hun ambities kunnen realiseren.

Als VOS kunnen wij niet reageren op iedere gebeurtenis; ook wij focussen ons met name op de ontwikkelingen. Wij willen alleen ondernemingen verbinden, wij willen ook de mensen van die ondernemingen met elkaar verbinden; niet alleen functioneel, maar ook persoonlijk. Wij willen faciliteren zodat het ook leuk is om naar dit soort bijeenkomsten toe te komen. Geen Nieuwjaarsreceptie omdat het moet, maar één omdat het gewoon leuk is om elkaar weer te ontmoeten.

Ons Friese volkslied activeert: Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde

Wij willen als bestuur een ambitie formuleren die wij de komende jaren willen realiseren. Dat doen we niet voor onszelf, dat doen we om het ondernemersklimaat hier in Sneek te verbeteren. Daar zijn uw ideeën, kennis en ervaring voor nodig, maar daar is ook draagvlak en actieve steun voor nodig. Als VOS willen we meer zijn dan de bewaker van de hygiëne. Wij willen niet alleen verdedigen en de boel opruimen als het fout gaat. Wij willen meer dan alleen defensief handelen, wij hebben ambitie, wij willen meer, wij willen een visie en een strategie wat wij als ondernemers met deze unieke stad

Willen. Wij willen niet wachten, wij trekken ons plan.

En ons volkslied gaat over trots: Het Friese land vol eer en roem

Dat was ons lukt gaan we niet wegmoffelen, dat dragen we uit, daar verdienen we eer en roem mee. Bescheidenheid siert ons als harde werkers, maar soms mogen we ook wel eens met de borst vooruit. En successen zijn nooit het gevolg van één individu. Goed en prettig kunnen samenwerken is de belangrijkste randvoorwaarden om succesvol te zijn. En wat is er mooier omdat succes met elkaar te vieren. En ook daarin wil de VOS een platform bieden; om elkaar te vinden als je elkaar nodig hebt, maar ook elkaar vinden als er iets te vieren is.

Namens het VOS-bestuur wens ik u toe dat uw ambities voor dit jaar op een prettige manier weet te realiseren. Want laten we wel zijn: wij wonen en/of werken op de mooiste plek van deze aarde.”

Foto’s Henk van der Veer