Harry de Wit nieuwe voorzitter Vereniging Ondernemend Sneek

Sneek- ‘Het verbeteren van het vestigingsklimaat in Sneek, zodat het voor alle branches goed en prettig ondernemen is. Door juist ondernemers met elkaar te verbinden en de connectie tussen ondernemers en gemeentelijk bestuur te stimuleren, wil ik bijdragen aan het vergroten van de bedrijvigheid!’

Aldus Harry de Wit, de nieuwe voorzitter van Vereniging Ondernemend Sneek. Met 525 leden is het de grootste ondernemersvereniging van Friesland. De Wit is woonachtig in Sneek. In het dagelijks leven algemeen directeur van Pastiel Empatec. Als voormalig directielid van TMG (o.a. Telegraaf etc.) en als voorzitter van de Vereniging van Sneeker Zakenlieden voorzien van de nodige relevante bestuurlijke en bedrijfsmatige ervaring.

Verbinden, aanjagen en realiseren zijn de credo’s van Harry de Wit. ‘Om te kunnen ondernemen is het van groot belang dat Sneek ook een prettige woon- en leefomgeving heeft, waar inwoners in hun vrije tijd graag verblijven en waar we nog meer beleving en levendigheid creëren zodat ook het toerisme verder wordt gestimuleerd.’

Met Harry de Wit heeft V.O.S. een voorzitter in huis gehaald die de vragen, kwesties en uitdagingen waarmee de vereniging de komende jaren wordt geconfronteerd met visie en enthousiasme zal gaan aanpakken.

Foto: Janna Blom Fotografie