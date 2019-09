Vijf ondernemers op It Ges nemen opstallen en terrein Jetten Yachting over

Sneek – Vijf ondernemers van bedrijventerrein It Ges in Sneek hebben de gebouwen en het terrein van voorheen Jetten Yachting aan de Hendrik Bulthuisweg gekocht. Zoals bekend ging de jachtbouwer vorig jaar failliet. Een aantal omliggende bedrijven worden de nieuwe eigenaren van de opstallen.

Een van de ondernemers, Bert de Jonge van Recreatiecentrum Sneek, vertelt dat afgelopen zomer naar buiten kwam dat executieverkoop van onder andere het onroerend goed zou gaan plaatsvinden. Op zijn initiatief zijn de ondernemers rond de tafel gegaan en hebben de mogelijkheden met elkaar bekeken.

“Wat zijn de wensen en belangen, zouden we kunnen komen tot een voor een ieder aantrekkelijke verdeling van de gebouwen en het terrein? Wat zouden we er per bedrijf en gezamenlijk voor over hebben? Uiteindelijk kon het allemaal ingepast”, aldus De Jonge.

“Er is onderling een hoge gunfactor, elkaar ruimte gevend en elkaars grenzen erkennend. We de opstallen en het terrein onderling verdeeld. Iedereen neemt een stuk voor zijn rekening. Een mooi staaltje van goede en duurzame samenwerking!”

Duurzaam omdat een aantal zaken zoals terrein en de botenhelling in gezamenlijk eigendom komt en geëxploiteerd gaat worden. Er ontstaan op het complex nieuwe watersport gebonden functies. Zo gaat de bedrijfswoning weer bewoond worden en gaat er verhuur van boten en stallingsruimte plaats vinden.

De roerende goederen die er nu nog zijn worden op 30 september via een veiling verkocht.