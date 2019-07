Eneco neemt stroom van Windpark Fryslân af

Sneek- Eneco neemt over een periode van 15 jaar alle groene stroom af van Windpark Fryslân, het grootste nearshore windpark van Nederland. Eneco en Windpark Fryslân hebben daarvoor, op woensdag 17 juli, een langlopend afnamecontract getekend. Windpark Fryslân gaat jaarlijks 1.500 GWh groene stroom produceren. Dat komt overeen met het stroomverbruik van 500.000 huishoudens. Om de stroom zo lokaal mogelijk in te zetten krijgen bedrijven en organisaties in de provincie Fryslân de mogelijkheid de stroom af te nemen.

Met een jaarlijkse productie van 1.500 GWh is deze overkomst het grootste stroomafnamecontract – ook wel Power Purchase Agreement (PPA) genoemd – dat Eneco ooit met een Nederlands windpark heeft afgesloten. Windpark Fryslân verbindt zich met dit contract voor langere tijd aan een duurzame en innovatieve speler op de Nederlandse markt. Eneco kan op basis van deze samenwerking nog meer zakelijke en particuliere klanten stroom uit Nederlandse windparken aanbieden.

Energietransitie

CEO Eelco de Boer en Projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Fryslân noemen Eneco een passende zakenpartner voor Windpark Fryslân. De Groot benadrukt; ‘Energieleverancier Eneco is een actieve voorloper op het gebied van duurzame energie in Nederland. Eneco werkt samen met consumenten en bedrijven aan de energietransitie in ons land. Dat beleid sluit aan op de ambities van Windpark Fryslân en van de provincie Fryslân, die voornemens is een minderheidsbelang te nemen in het windpark.’

De samenwerking met Windpark Fryslân sluit goed aan bij de strategie van Eneco stelt Mark Belloni, directeur Eneco energy Trade. ‘Dit contract stelt ons in staat om nog meer klanten in Friesland en de rest van Nederland om te schakelen naar duurzame energie. Met het contracteren van dit windpark groeit het duurzame windportfolio van Eneco in Nederland naar ongeveer 2.200 MW opgesteld vermogen. Dit komt overeen met het jaarlijkse stroomgebruik van ongeveer 2.4 miljoen huishoudens.’

Windpark Fryslân

Windpark Fryslân wordt op dit moment gebouwd in het IJsselmeer, zo’n 6 kilometer van de Friese IJsselmeerkust, ter hoogte van de Afsluitdijk. Het park omvat 89 windmolens met een totale capaciteit van 382,7 MW en levert vanaf 2021 jaarlijks ongeveer 1.500 GWh duurzame stroom. De omwonenden van het windpark profiteren straks mee van het windpark. Windpark Fryslân zal jaarlijks ongeveer 720.000 euro storten in een omgevingsfonds ten behoeve van lokale projecten in de gemeente Súdwest Fryslân.

Het stroomafnamecontract werd namens Windpark Fryslân onderhandeld door Ventolines, allround dienstverlener in de duurzame windenergiemarkt.