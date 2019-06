Aantal deelnemers Week van de Uitwisseling blijft toenemen!

Sneek- In 2018 deden er ruim 750 deelnemers mee aan De Week van de Uitwisseling, dit jaar gaan we daar ruimschoots overheen met meer dan 1.000 deelnemers! Tijdens de Week van de Uitwisseling, van 17 tot en met 21 juni, wisselen medewerkers voor een dag(deel) van werkplek bij zo’n 60 bedrijven, instanties en (semi)overheidsinstanties in Noord-Nederland. De Week van de Uitwisseling is een initiatief van Werken in Friesland.

Dit jaar werken wij samen met Noorderlink. Voor iedereen! De Week van de Uitwisseling is voor iedereen; of je nu manager, administratief medewerker, informatietechneut, beleidsadviseur, hovenier of brugwachter bent. De organisaties maken hun eigen dagprogramma met bijvoorbeeld een rondleiding of workshop, of regelen het meelopen met een vakgenoot. Arbeidsmobiliteit, kennisdelen en samenwerken Werken in Friesland organiseerde de Week van de Uitwisseling voor het eerst in 2012.

Het doel van deze week is het stimuleren van arbeidsmobiliteit en samenwerking én het delen van kennis. Regina Sleifer, projectleider Mobiliteit bij Werken in Friesland: “Ik vind de Week van de Uitwisseling geweldig! Binnenkijken bij een andere organisatie kan je nieuwe inzichten geven. Met welke vraagstukken of activiteiten houden ze zich daar bezig? Wat zijn overeenkomsten en wat zijn verschillen met mijn eigen organisatie? Kom ik in mijn huidige functie nog wel helemaal tot mijn recht of zijn er misschien andere mogelijkheden? Kennis delen en netwerken kan een bron van inspiratie zijn. En het mooiste is; het kost je geen cent!

“ Over Werken in Friesland Werken in Friesland is een samenwerkingsverband van Friese organisaties op het gebied van vacatures, opleidingen, loopbaanadvies, vertrouwenspersonen en mediators. “Van, voor, door“ is ons basisprincipe. Meer informatie over onze missie en diensten vind je op www.werkeninfriesland.nl. Samenwerking met Noorderlink Werken in Friesland organiseert de Week van de Uitwisseling dit jaar samen met Noorderlink. Noorderlink is een P&O-samenwerkingsverband van meer dan 40 (grote) werkgevers in NoordNederland.

Kijk voor meer informatie op www.noorderlink.nl. Prijsvraag deelnemers Deelnemers maken ook dit jaar weer kans op een opleidingscheque ter waarde van € 300,00 te besteden bij Werken in Friesland of Noorderlink. Het enige wat zij hiervoor hoeven te doen is een filmpje of een verslagje met foto’s maken van hun “Dag van de Uitwisseling”.