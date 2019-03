Harry van Dijk verkoop MS Waterpoort aan Rederij Menno van der Werf

Sneek- Harry en Jenny van Dijk, respectievelijk 60 en 57, hebben vandaag, woensdag 6 maart 2019, hun rondvaartonderneming MS De Waterpoort in Sneek officieel verkocht aan Menno van der Werf, tot voor kort kapitein-eigenaar van de rondvaartboot Toerist V in Sneek. Die heeft op zijn beurt zijn schip namelijk weer overgedaan aan rederij Van Hulst in Katwijk aan Zee. Van der Werf doopt Van Dijk’s schip om tot Toerist VI.

25 jaar in Sneek

Harry van Dijk en Jenny Van Dijk namen 25 jaar geleden de Martinus over van rondvaartbedrijf Harder en later, 18 jaar geleden, de Mozart. Het uit Rotterdam afkomstige binnenschipperspaar doopte indertijd zowel de Martinus als de Mozart om tot Waterpoort. Het stel organiseerde met veel succes groepsreizen, thema events op het water en dagtochten vanuit Sneek en Lemmer.

In Sneek zit nog een rondvaartondernemer, Siegfried Schoegje, die onder de naam rederij De Oorden met de nostalgische rondvaartboot Klifrak rondvaarten in het Friese merengebied aanbiedt. Hij ligt met zijn schip bij het viersterrenhotel Galamadammen aan de Morra.

Met de verkoop van de vrij nieuwe Toerist V naar Zuid-Holland is Sneek een mooie rondvaartboot kwijtgeraakt, maar heeft Van der Werf een grote concurrent minder. Van Dijk’s schip is groter en biedt meer faciliteiten aan mindervaliden en slecht ter been zijnde passagiers. Van der Werf heeft ook het gehele vaarprogramma en alle boekingen overgenomen.

Bron: Albert Hendriks