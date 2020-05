GGD: In totaal 63 Friezen gestorven aan coronavirus

Sneek–Er is in de afgelopen 24 uren een nieuwe melding binnengekomen over een Fries die gestorven is aan het coronavirus. Dat meldt de GGD. Daarmee komt het totale sterftecijfer in Fryslân te staan op 63.

De GGD meldt ook een nieuwe coronabesmetting. Dat totaal staat in Fryslân nu op 518. Deze cijfers zeggen niets over het totale aantal besmettingen in Fryslân, omdat lang niet iedereen getest kan worden.

Om de beoordelen of de verspreiding van het virus afneemt, kijkt het RIVM met name naar het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. Friese ziekenhuiscijfers kon een woordvoerder van de GGD na een vraag van Omrop Fryslân niet geven. Nationaal zijn er zondag 44 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Sinds 17 maart was dat aantal niet zo laag.

Op de intensieve care-afdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu nog 688 coronapatiënten. Dat meldt het landelijk coördinatiecentrum patiëntenspreiding.

“De verschillen in bezetting tussen de regio’s zijn nu acceptabel”, zegt de voorzitter, Ernst Kuiper. “De meeste regio’s liggen nu onder de 100 procent van de normale IC-capaciteit.”