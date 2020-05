Sneek-Er zijn de afgelopen 24 uur in Fryslân geen nieuwe coronasterfgevallen gemeld. Dat meldt GGD Fryslân. Het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus blijft daarom staan op 62. Er zijn wel twee nieuwe positieve tests bij gekomen. Van 512 Friezen is nu bevestigd dat ze het virus hebben opgelopen.