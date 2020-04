Bestuurder ziekenhuis Sneek: “Komt weer wat leven in het ziekenhuis”

Sneek-Het lijkt erop dat de druk op de ziekenhuizen elke dag verder afneemt. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is donderdag weer lager dan een dag eerder, zo meldt het RIVM. Dat betekent voor het Antonius ziekenhuis in Sneek dat ze de normale zorg langzamerhand weer wat kunnen oppakken.

Het is de bedoeling dat halverwege mei het aantal operaties weer omhoog gaat. Behalve een operatiekamer voor acute gevallen zijn er momenteel twee OK’s open. Dat worden er straks vier, maar normaliter waren dat er zes.

Volgens bestuurder Sandra Timmermans van het Antonius ziekenhuis in Sneek waren het vreemde dagen de afgelopen weken. “In het ziekenhuis is het de afgelopen weken heel raar stil geweest voor ons. Een beetje beklemmend zelfs. Alles wat niet noodzakelijk was, hebben we een paar weken geleden stilgelegd.”

Uitgestelde zorg voorzichtig opgestart

Sinds een week wordt nu stapje voor stapje weer begonnen met de uitgestelde zorg. “Er komt weer wat leven in het ziekenhuis”, volgens Timmermans.

Nu de druk langzamerhand wat afneemt, kijkt de bestuurder terug op drukke weken voor het personeel van het Antonius ziekenhuis. Maar zoals het in Brabant was, zo is het hier nooit geweest. “Zelfs toen het op zijn drukst was hier, hebben wij nog wat vrije bedden gehad. Dus we konden altijd bijspringen.”

Beschermingsmiddelen

Wel was en is het soms nog altijd spannend of er wel voldoende beschermingsmiddelen zijn. “We zien dat er nu wel weer mondmaskers worden gemaakt en dat de aanvoer uit het buitenland weer op gang komt. Maar het is soms wel heel spannend geweest”, beaamt Timmermans.

