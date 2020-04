Sneek- Om de druk wat te verlichten op de ic-afdelingen in ziekenhuizen in zuiden van het land, worden corona patiënten naar ziekenhuizen in noorden gebracht.

Vanmiddag bracht de ambulance helikopter een patiënt uit Rotterdam. Deze helikopter worden normaal gebruikt om patiënten van de Waddeneilanden naar ziekenhuizen op de vaste wal te brengen maar nu speciaal ingezet om corona patiënten te vervoeren.

Na afloop wordt de helikopter van binnen helemaal ontsmet.

Foto’s Jan Douwe Gorter