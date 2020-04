Sneek- Er zijn de afgelopen 24 uur in Fryslân weer twee nieuwe sterfgevallen bijgekomen. Dat meldt GGD Fryslân. Daarmee staat het totale aantal mensen dat overleden is aan de gevolgen van het coronavirus op 56. Er zijn daarnaast tien mensen positief getest op het virus. Het volledige aantal officieel vastgestelde besmettingen komt daarmee op 476. Op dit moment liggen er 56 mensen met corona in de Friese ziekenhuizen. Dat is één minder dan woensdag.